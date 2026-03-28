Militärkooperation
Ukraine und Emirate vereinbaren Zusammenarbeit bei Luftverteidigung

Die Ukraine hat laut Präsident Selenskyj nach Saudi-Arabien auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Zusammenarbeit bei der Luftverteidigung beschlossen.

    Der ukrainische Präsidenten Selenskyj spricht in einer Videoansprache an die Nation.
    Ukraine und Vereinigte Arabische Emirate haben nach Angaben von Präsident Selenskyj bei der Luftvertreidigung eine Zusammenarbeit vereinbart (Press Service Of The President Of Ukraine/AP/dpa)
    Angesichts der heutigen Bedrohungen wollten Staaten das Leben ihrer Bevölkerungen schützen, erklärte Selenskyj. Sein Land habe auf dem Gebiet der Luftverteidigung eine bedeutende Expertise. Die Ukraine nutzt zur Abwehr russischer Drohnen insbesondere elektronische Störgeräte und mobile
    Waffen anstatt der erheblich teureren Raketen, die von Golfstaaten zur Abwehr iranischer Drohnen verwendet werden.
    Inzwischen ist Selenskyj in Katar eingetroffen. Er bot dem Golf-Emirat ebenfalls eine Sicherheitspartnerschaft mit der Ukraine an.
    Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.