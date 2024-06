EU-Gipfel in Brüssel

Der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel (l) und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen (r) stehen neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj während der Unterzeichnungszeremonie eines Sicherheitsabkommens im Rahmen des EU-Gipfels. (Pool EPA / AP / dpa / Olivier Hoslet)

Vorgesehen ist etwa eine engere Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie sowie im Kampf gegen Cyberangriffe und Desinformationen. Auch Estland und Litauen beschlossen in Brüssel Sicherheitsabkommen mit Kiew. Zuvor hatte die Ukraine entsprechende Vereinbarungen bereits mit Ländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland unterzeichnet. ( Das Abkommen im englischen Wortlaut als PDF

Präsident Selenskyj kam in Brüssel auch mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg zusammen. Thema des Gesprächs war der NATO-Gipfel im Juli in Washington, an dem Selenskyi als Gast teilnimmt. Geplant sind unter anderem langfristige Zusagen der Mitgliedsländer für Militärhilfen an die Ukraine. Zudem soll der Aufbau eines neuen NATO-Hauptquartiers in Wiesbaden beschlossen werden. Von dort sollen künftig Waffenlieferungen sowie die Ausbildung ukrainischer Soldaten koordiniert werden.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 28.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.