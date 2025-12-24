Soldaten der ukrainischen Armee bereiten sich darauf vor, eine Aufklärungsdrohne namens LELEKA 100 zu fliegen (Symbolbild). (picture alliance / Anadolu / Jose Colon)

Nach Angaben des staatlichen ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz nahm Russland den zweiten Tag in Folge ukrainische Öl- und Gasanlagen ins Visier; mehrere der Anlagen seien beschädigt worden. In den vergangenen Tagen seien fast 100 russische Drohnen gegen Energieanlagen eingesetzt worden.

Die Ukraine griff unterdessen mit zahlreichen Drohnen die russische Hauptstadt Moskau und die südlich davon gelegene Region Tula an. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, landesweit seien 172 Drohnen abgeschossen worden. In Tula stürzten Trümmer auf einen Industriebetrieb und verursachten einen Brand.

In ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angreifer attackiert die Ukraine immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze. Zuletzt hatte die Regierung in Kiew erklärt, verstärkt militärische und logistische Ziele sowie Energieversorgungsanlagen ins Visier zu nehmen.

