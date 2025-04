Russischer Angriffskrieg

Ein selbstangetriebener 122-mm-Mehrfachraketenwerfer "Grad" feuert auf eine ukrainische Stellung im russisch-ukrainischen Grenzgebiet. (Uncredited / Rusian Defense Minist / Uncredited)

In der Region Saporischschja wurde örtlichen Angaben zufolge ein Mensch getötet, als eine Drohne Autos in einem Wohngebiet traf. Zehn Menschen seien verletzt worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Moskau erneut vor, auch Energieanlagen anzugreifen und damit gegen die von den USA vermittelte Teil-Waffenruhe zu verstoßen. So hätten Drohnen in den Regionen Sumy und Dnipropetrowsk Umspannwerke und Stromleitungen beschädigt. Etwa 4.000 Menschen seien ohne Strom.

Das russische Verteidigungsministerium warf Kiew seinerseits Angriffe auf Energieinfrastruktur vor, unter anderem in der Oblast Kursk. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.