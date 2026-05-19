Russischer Angriffskrieg

Brand in einem Lagerhaus in der ukrainischen Region Odessa nach einem russischen Drohnenangriff. (Anadolu Agency / IMAGO / State Emergency Service of Ukraine)

Das teilten die Verteidigungsministerien und Behörden beider Länder mit. Das russische Militär meldete den Abschuss von mehr als dreihundert ukrainischen Drohnen über dem Westen und dem Zentrum des eigenen Staatsgebietes. Ziele waren demnach unter anderem die Hauptstadtregion Moskau sowie eine Ölraffinerie in Jaroslawl. Dort brach ein Brand aus.

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, die russische Raffineriekapazität sei in den vergangenen Monaten um zehn Prozent gesunken. Die ukrainische Luftwaffe registrierte ihrerseits mehr als zweihundert russische Drohnen im eigenen Luftraum. Betroffen waren die Stadt Charkiw sowie der Donauhafen Ismajil. Es gab mehrere Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.