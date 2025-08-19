Aus dem zentralukrainischen Gebiet Poltawa mit der Industriestadt Krementschuk wurden Attacken mit zahlreichen russischen Drohnen und mindestens zwei Raketen gemeldet. Zudem ging eine ballistische Rakete auf ein Ziel im südukrainischen Gebiet Odessa nieder. Über Schäden oder Opfer war vorerst nichts bekannt.
Auf der anderen Seite wurden ukrainische Drohnenangriffe im russischen Wolgagebiet registriert. Örtliche Behörden meldeten ein Feuer auf dem Gelände einer Erdölraffinerie und Beschädigungen an einem Krankenhaus.
