Selenskyj-Mitteilung

Ukrainische Soldaten nach einem früheren Austausch im Januar (Archivbild). (AFP / -)

Wie der ukrainische Präsident Selenskyj im sozialen Netzwerk X mitteilte, übergaben beide Seiten jeweils 90 Personen. Bei den Rückkehrern in die Ukraine handele es sich unter anderem um Soldaten, die in Mariupol bis zu deren Einnahme durch die russische Armee gekämpft hatten, erläuterte der Präsident. Andere seien in den Gebieten Cherson, Donezk, Saporischschja und Luhansk in russische Gefangenschaft geraten. Selenskyj versicherte, man bemühe sich um weitere Freilassungen. Er dankte den Vereinigten Arabischen Emiraten für Vermittlung. Beide Seiten veröffentlichten Videos von den freigelassenen Soldaten.

Gespräche zum Austausch von Kriegsgefangen zählen zu den wenigen direkten Kontakten zwischen den beiden Kriegsparteien.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.