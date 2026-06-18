Der zuständige ukrainische Koordinationsstab in Kiew teilte mit, man habe die sterblichen Überreste von 522 Gefallenen erhalten. Aus Moskau hieß es, die Ukraine habe im Gegenzug 33 russische Soldaten überstellt.
Die Zahl der getöteten Soldaten seit Beginn der russischen Invasion vor vier Jahren unterliegt auf beiden Seiten der Geheimhaltung. Schätzungen gehen von bis zu 190.000 getöteten oder vermissten ukrainischen Soldaten aus. Auf russischer Seite sollen es mehr als 350.000 sein.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.