Ukraine und Russland tauschen hunderte Gefangene aus

Bild eines früheren Gefangenenaustauschs: Rückkehr von Ukrainern im vergangenen Mai. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Ukrainian President Press Office)

Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Demnach sollen morgen jeweils 300 weitere Gefangene ausgetauscht werden. Dies sei Teil von Vereinbarungen, die beide Seiten bei den jüngsten Verhandlungen im schweizerischen Genf getroffen hätten, hieß es.

Russland und die Ukraine haben bereits mehrfach seit Beginn des Krieges Gefangene sowie Leichen gefallener Soldaten ausgetauscht. Es ist einer der wenigen Bereiche, in denen es noch Absprachen zwischen Moskau und Kiew gibt.

