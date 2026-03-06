Angriffskrieg
Ukraine und Russland tauschen jeweils weitere 300 Kriegsgefangene aus

Die Ukraine und Russland haben erneut hunderte Kriegsgefangene ausgetauscht.

    Viele Menschen begrüßen einen ukrainischen Soldaten, der im Zuge des Gefangenenaustauschs mit Russland nach Hause zurückkehren konnte.
    Russland und die Ukraine tauschen erneut Gefangene aus. (picture alliance / abaca / Tarasov Volodymyr / Ukrinform / ABACA)
    Nachdem gestern bereits jeweils 200 Gefangene übergeben worden waren, wurden heute auf beiden Seiten weitere 300 Personen ausgetauscht. Das bestätigten der ukrainische Präsident Selenskyj und das russische Verteidigungsministerium. Unter den Rückkehrern si d demnach auch ukrainische Zivilisten.
    Kiew und Moskau hatten sich bei ihren Verhandlungen unter US-Vermittlung im Februar im schweizerischen Genf auf den Austausch verständigt. Es ist einer der wenigen Bereiche, in denen es noch Absprachen zwischen Moskau und Kiew gibt.
