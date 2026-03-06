Angriffskrieg

Nachdem gestern bereits jeweils 200 Gefangene übergeben worden waren, wurden heute auf beiden Seiten weitere 300 Personen ausgetauscht. Das bestätigten der ukrainische Präsident Selenskyj und das russische Verteidigungsministerium. Unter den Rückkehrern si d demnach auch ukrainische Zivilisten.
Kiew und Moskau hatten sich bei ihren Verhandlungen unter US-Vermittlung im Februar im schweizerischen Genf auf den Austausch verständigt. Es ist einer der wenigen Bereiche, in denen es noch Absprachen zwischen Moskau und Kiew gibt.
Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.