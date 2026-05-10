Dreitägige Waffenruhe

Seit Samstagmorgen seien 51 russische Angriffe verzeichnet worden, teilte der ukrainische Generalstab mit. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, ukrainische Kräfte hätten russische Stellungen mit Drohnen und Artillerie angegriffen.
Die Feuerpause war von US-Präsident Trump verkündet und von Kiew und Moskau bestätigt worden. Beide Seiten vereinbarten zudem den Austausch von Kriegsgefangenen.
Die russische Führung hatte anlässlich der traditionellen Militärparade zum Gedenken an den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg bereits für Freitag und Samstag einseitig eine Feuerpause ausgerufen. Diese war ebenfalls gebrochen worden.
Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.