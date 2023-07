Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig Drohnenangriffe vor. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, sie habe im Süden und Osten des Landes 16 von 17 Flugkörpern der russischen Angreifer abgeschossen. Nach Angaben lokaler Politiker beschädigten herabstürzende Trümmer Firmengebäude sowie zwei Wohnhäuser. Ein Mann in der Heimatstadt von Präsident Selenskyj, Krywyj Rih, sei verletzt worden.

In der russischen Region Kursk in der Nähe zur Ukraine meldeten die Behörden den Absturz einer Drohne in der Stadt Kurtschatow. Dort wurde ein Wohnhaus beschädigt. Vier Kilometer von der Stadt entfernt liegt ein Atomkraftwerk. Im russischen Gebiet Brjansk starb eine Frau nach Angaben der Behörden durch ukrainischen Artilleriebeschuss. Russland berichtete zudem vom Einsatz der Flugabwehr im Gebiet Woronesch, wo bereits gestern drei Drohnen abgeschossen worden seien.

