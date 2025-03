Die Gasstation Sudscha - hier ein Archivbild vor ihrer Zerstörung - liegt etwa 200 Meter von der ukrainischen Grenze entfernt und war am grenzüberschreitenden Gastransport beteiligt. (picture-alliance / dpa / epa Maxim Shipenkov)

Die Station liegt auf russischer Seite der Grenze nahe der Stadt Sudscha, die die Ukraine im vergangenen Sommer besetzt hatte und die kürzlich von Russland zurückerobert wurde. In Moskau erklärte das Verteidigungsministerium, ukrainische Truppen hätten die Anlage bei ihrem Rückzug gesprengt. Damit habe Kiew eine mit US-Präsident Trump verhandelte Feuerpause für Angriffe auf Energie-Infrastruktur verletzt, während sich die russische Seite an die Vereinbarung halte. Die Ukraine spricht von Falschbehauptungen. Russland habe die Anlage selbst gesprengt, um zu provozieren und die internationale Gemeinschaft in die Irre zu führen.

In der Nacht hatte Russland die Ukraine nach Angaben der dortigen Luftwaffe mit 214 Drohnen angegriffen. Der überwiegende Teil sei abgefangen oder elektronisch gestört worden. Vertreter der Ukraine sowie der Vereinigten Staaten kamen heute im saudi-arabischen Dschidda zu Verhandlungen über ein Rohstoff-Abkommen im Zusammenhang mit einem Ende des Krieges zusammen.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.