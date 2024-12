"Strategische Partnerschaft"

Syrien und die Ukraine nehmen nach dem Sturz Assads diplomatische Beziehungen wieder auf. (picture alliance / AP / Darko Vojinovic)

Die Rede war auch von einer "strategischen Partnerschaft". So will die Ukraine Syrien künftig mit Getreide beliefern. Bereits am Mittwoch werde ein Lastwagen mit 500 Tonnen Mehl eintreffen, sagte Sybiha. Die ukrainische Regierung erwarte im Gegenzug, dass die neue Führung die Anerkennung der russischen Annexion ukrainischer Gebiete rückgängig mache. Die Anerkennung durch Damaskus hatte 2022 zum diplomatischen Bruch zwischen der Ukraine und Syrien geführt.

Während der Herrschaft von Assad war Russland Syriens wichtigste Schutzmacht.

