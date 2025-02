Seltene Erden

Der ukrainische Präsident Selensky (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ukrainian Presidential Office)

Das hat das ukrainische Präsidialamt der ARD bestätigt. Auch weitere Medien haben darüber berichtet. Die Financial Times meldet, dass die Ukraine nachverhandelt hat. Demnach soll ein bilateraler Investitionsfonds entstehen, in den Einnahmen aus der Gewinnung natürlicher Ressourcen in der Ukraine fließen sollen. 50 Prozent des Volumens sollen für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Ende der Kämpfe gegen Russland investiert werden. Im Abkommen nicht enthalten sind laut Medienberichten Sicherheitsgarantien der USA für Kiew, die Selenskyj gefordert hatte.

Das Abkommen soll demnach in den nächsten Tagen unterzeichnet werden. US-Präsident Trump hatte auf den Vertrag gedrängt. Kritiker werfen den USA vor, die Ukraine mit dem Abkommen zu erpressen. Das Land ist auf amerikanische Waffenhilfen angewiesen.

