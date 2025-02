Seltene Erden

Ukraine und USA einigen sich auf Rohstoffabkommen

Die Regierungen in Washington und Kiew haben sich auf ein Abkommen zur Lieferung Seltener Erden aus der Ukraine in die USA geeinigt. US-Präsident Trump sagte, der ukrainische Präsident Selenskyj wolle am Freitag im Weißen Haus einen entsprechenden Vertrag unterzeichnen.