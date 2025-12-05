Diplomatie

Spitzengespräche zwischen USA und Ukraine (AFP / CHANDAN KHANNA)

Nach ukrainischen Angaben soll es zwischen beiden Seiten noch heute in Miami Gespräche geben. Demnach geht es um den von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs. Der ukrainische Chefunterhändler Umerow sei bereits vor Ort. Er hatte sich bereits vergangene Woche mit US-Außenminister Rubio, dem Sondergesandten Wittkoff sowie dem Berater von US-Präsident Trump, Kushner, in Florida getroffen. Am Dienstag kamen Witkoff und Kushner dann mit Kreml-Chef Putin in Moskau zusammen. Das Gespräch brachte jedoch keinen Durchbruch.

Grundlage der Gespräche ist der vor fast drei Wochen von den USA vorgelegte Ukraine-Plan. Ein ursprünglicher Entwurf war noch einmal überarbeitet worden. Darauf hatten die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten gedrungen. Der Plan galt vorher als sehr Moskau-freundlich.

