"Slowakei ist Europa"

Sie werfen ihm und seinen sozialdemokratischen und rechtspopulistischen Koalitionspartnern vor, das Land auf einen prorussischen Kurs zu führen. Zur Kundgebung aufgerufen hatte eine Bürgerinitiative, die sich für Waffenlieferungen an Kiew einsetzt. Das Motto der Demonstration lautete "Die Ukraine ist Europa".

Der linksnationale Regierungschef war zuletzt mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Streit geraten, weil die Ukraine den Gastransit aus Russland in die Slowakei und andere Länder Europas stoppte. Das EU-Mitglied ist vom russischen Gas so abhängig wie kaum ein anderes Land Europas.

