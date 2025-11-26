Virtuelle Beratungen

Der Krieg in der Ukraine geht weiter, immer wieder richten russische Luftangriffe verheerende Schäden an. (Getty Images / Global Images Ukraine / Andrii Khodkov)

Ein dauerhafter Frieden müsse durch robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien untermauert werden, damit künftige Aggressionen verhindert werden können.

Gestern hatte die Runde über den Stand der Dinge beraten. In der Ukraine-Unterstützergruppe sind neben EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien, Norwegen und Australien

dabei. Geleitet wurde das Treffen von Bundeskanzler Merz, dem britischen Premier Starmer und dem französischen Präsidenten Macron.

