Virtuelle Beratungen
Ukraine-Unterstützer werben für robuste Sicherheitsgarantien

Die westlichen Unterstützer der Ukraine wollen die Ausgestaltung von Sicherheitsgarantien für das Land beschleunigen. Das erklärten die Vorsitzenden der sogenannten Koalition der Willigen nach einem virtuellen Treffen, wie die Bundesregierung am Abend mitteilte.

    Verbrannte Trümmer in einem Apartmentgebäude, das November 2025 in Kiew von einem russischen Luftangriff getroffen wurde.
    Der Krieg in der Ukraine geht weiter, immer wieder richten russische Luftangriffe verheerende Schäden an. (Getty Images / Global Images Ukraine / Andrii Khodkov)
    Ein dauerhafter Frieden müsse durch robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien untermauert werden, damit künftige Aggressionen verhindert werden können.
    Gestern hatte die Runde über den Stand der Dinge beraten. In der Ukraine-Unterstützergruppe sind neben EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien, Norwegen und Australien
    dabei. Geleitet wurde das Treffen von Bundeskanzler Merz, dem britischen Premier Starmer und dem französischen Präsidenten Macron. 
    Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.