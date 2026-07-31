EU-Katastrophenschutz

Nach Angaben von Innenminister Vyhivskyi hätten sich heute früh 70 Helfer auf den Weg gemacht, berichtete die ukrainische Nachrichtenplattform UNN. Sie beteiligten sich im Rahmen des EU-Katastrophenschutzmechanismus. Auch 15 Spezialfahrzeuge seien entsandt worden. Sollte Bedarf bestehen, könne man auch Flugzeuge zur Unterstützung der Löscharbeiten nach Frankreich schicken, hieß es aus Kiew. Laut Frankreichs Innenminister Nuñez gibt es auch Unterstützung aus Deutschland, Luxemburg, der Slowakei, Lettland und Serbien. Insgesamt seien tausende Feuerwehrleute sowie zwei Dutzend Flugzeuge und Hubschrauber beteiligt.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.