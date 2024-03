Wolodymyr Selenskyj und Mark Rutte besichtigen durch russische Raketenangriffe beschädigte Wohnhäuserin Charkiw. (Uncredited / Ukrainian Presidentia)

Präsident Selenskyj erklärte, das Abkommen sehe zwei Milliarden Euro an Militärhilfe von den Niederlanden in diesem Jahr vor. Zur Unterzeichnung war der niederländische Regierungschef Rutte in die ostukrainische Stadt Charkiw gereist. Mit dem Vertrag stellt Den Haag Kiew kurzfristig weitere Unterstützung bei Flugabwehr, Artillerie, gepanzerten Fahrzeugen und weitreichenden Waffen in Aussicht. Die Ukraine soll auch künftig bei ihrem Streben nach einem Beitritt zur Europäischen Union und der NATO von den Niederlanden unterstützt werden.

Ähnlich wie andere Abkommen zuvor mit Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada wurde der Vertrag auf zehn Jahre geschlossen.

