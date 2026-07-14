"Koalition der Willigen"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj steht auf einer Pressekonferenz vor der Flagge seines Landes und spricht in ein Mikrofon. (IMAGO | TT)

Die Koalition will dazu auf die Erfahrungen der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zurückgreifen.

An dem Treffen nahmen insgesamt 21 Staats- und Regierungschefs teil, darunter Bundeskanzler Merz. Sie vereinbarten nach Angaben des französischen Präsidenten Macron auch, dass eine geplante Schutztruppe, die nach einem Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stationiert werden soll, in den kommenden Monaten erstmals Manöver in den ukrainischen Nachbarstaaten abhalten soll.

Großbritannien gab eine Beteiligung an dem kürzlich vereinbarten Darlehen über 90 Milliarden Euro für die Ukraine bekannt. Der britische Premier Starmer sagte, dies werde dazu beitragen, dass Kiew die nötige Unterstützung erhalte.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.