Russischer Angriffskrieg

Ukrainische Soldaten bei der Gefechtsausbildung auf einem Truppenübungsplatz (Archivbild). ( AP / dpa / Efrem Lukatsky)

500 Unternehmen seien derzeit im Verteidigungssektor tätig, darunter 100 staatliche und 400 private Firmen, sagte der Minister für strategische Industrie, Kamyschin, in Kiew. Die Ukraine leiste damit selbst einen erheblichen Anteil, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes im Abwehrkampf gegen Russland zu erhöhen.

Derzeit sind die westlichen Waffenlieferungen an das Land ins Stocken geraten. Präsident Selenskyj hatte die Lage an der Front zuletzt als "äußerst schwierig" bezeichnet. Er beklagte einen Mangel an Artilleriegeschossen, Flugabwehrsystemen und weitreichenden Raketen. Von Seiten des ukrainischen Verteidigungsministeriums hieß es, insbesondere aus den USA fehle inzwischen Material, das an der Front dringend benötigt werde. Ein neues Hilfspaket der US-Regierung wird derzeit von den oppositionellen Republikanern im Kongress in Washington blockiert.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.