Kiew
Ukraine verkündet Rückzug aus Stadt Siwersk in der Region Donezk

Die ukrainische Armee hat ihren Rückzug aus der Stadt Siwersk in der Region Donezk verkündet. Dies geschehe, um das Leben von Soldaten und die Kampffähigkeit der Einheiten zu erhalten, teilte der Generalstab mit. Russland hatte bereits vor knapp zwei Wochen die Einnahme der Stadt verkündet.

    Kiew dementierte das damals. Siwersk gilt als strategisch wichtig, weil es Teil einer Verteidigungslinie für den letzten von ukrainischen Kräften gehaltenen Ballungsraum in der ostukrainischen Region Donezk ist. Die russischen Truppen könnten nun weiter auf die Städte Slowjansk und Kramatorsk vorrücken.
    Der Frontabschnitt galt lange Zeit als relativ stabil, zuletzt hatte Russland den Druck dort jedoch deutlich erhöht.

    Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.