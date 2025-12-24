Kiew dementierte das damals. Siwersk gilt als strategisch wichtig, weil es Teil einer Verteidigungslinie für den letzten von ukrainischen Kräften gehaltenen Ballungsraum in der ostukrainischen Region Donezk ist. Die russischen Truppen könnten nun weiter auf die Städte Slowjansk und Kramatorsk vorrücken.
Der Frontabschnitt galt lange Zeit als relativ stabil, zuletzt hatte Russland den Druck dort jedoch deutlich erhöht.
