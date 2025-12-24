Kiew

Ukraine verkündet Rückzug aus Stadt Siwersk in der Region Donezk

Die ukrainische Armee hat ihren Rückzug aus der Stadt Siwersk in der Region Donezk verkündet. Dies geschehe, um das Leben von Soldaten und die Kampffähigkeit der Einheiten zu erhalten, teilte der Generalstab mit. Russland hatte bereits vor knapp zwei Wochen die Einnahme der Stadt verkündet.