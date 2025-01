Russischer Angriffskrieg

Ein verwundeter ukrainischer Soldat wird in der Region Donezk in einem Großraumrettungswagen versorgt. (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Wolfgang Schwan)

Demnach hätten russische Streitkräfte die Kontrolle über die Ortschaft Nadija in der Region Luhansk übernommen. Ukrainische Militärblogger berichteten zudem von der Eroberung dreier weiterer Dörfer nahe der seit Monaten umkämpften Stadt Pokrowsk. Der ukrainische Präsident Selenskyj räumte das kontinuierliche Vorrücken russischer Truppen in der Ostukraine ein. In einem Fernsehinterview führte er es vor allem auf fehlende Reserven der ukrainischen Armee zurück.

Unterdessen musste in der russischen Millionenstadt St. Petersburg der Betrieb des Flughafens aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt werden. Gründe dafür wurden von der zuständigen Luftfahrtbehörde nicht genannt. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium jedoch gemeldet, man habe in der Nacht im Umland von St. Petersburg 16 ukrainische Drohnen zerstört. An Flughäfen in Russland kommt es im Zusammenhang mit ukrainischen Drohnenangriffen immer wieder zu Einschränkungen.

