Russischer Angriffskrieg

Ein verwundeter ukrainischer Soldat wird in der Region Donezk in einem Großraumrettungswagen versorgt. (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Wolfgang Schwan)

Der ukrainische Präsident Selenskyj führte das kontinuierliche Vorrücken russischer Truppen in der Ostukraine in einem Fernsehinterview vor allem auf fehlende Reserven der ukrainischen Armee zurück.

Die russische Regierung teilte die Einnahme des Dorfes Nadija in der ostukrainischen Region Luhansk mit. Außerdem seien acht ukrainische ATACMS-Raketen aus US-Produktion über russischem Gebiet abgeschossen worden. Offenbar wegen Drohnenangriffen aus der Ukraine wurde am Vormittag der Betrieb am Flughafen Sankt Petersburg vorübergehend eingestellt. An Flughäfen in Russland kommt es im Zusammenhang mit ukrainischen Drohnenangriffen immer wieder zu Einschränkungen.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.