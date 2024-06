Russische Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew (Archivbild). (Uncredited/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa)

Bei der Attacke seien Marschflugkörper, Raketen und Drohnen eingesetzt worden, hieß es in der Haupstadt. Zweimal sei in der vergangenen Nacht Luftalarm ausgelöst worden. Wie die Militärverwaltung weiter miteilte, entstanden durch herabstürzende Raketenteile außerhalb der Stadt mehrere Brände. Danach ging ein Industriegebäude in Flammen auf.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als zwei Jahren gegen eine russische Invasion. Die meisten ihrer Orte sind nicht so gut gegen Luftangriffe geschützt wie Kiew.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.