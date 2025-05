Der ukrainische Außenminister Sybiha weist die russischen Pläne einer Pufferzone entlang der Grenze zurück. (Bryan R. Smith / Pool AFP / AP / dpa / Bryan R. Smith)

Der ukrainische Außenminister Sybiha schrieb auf X, es handle sich um neue aggressive Forderungen - und um eine klare Absage an Friedensbemühungen. Der russische Präsident hatte gestern bei einem Besuch in der Region Kursk erklärt, die Armee sei mit der Einrichtung einer Pufferzone beauftragt worden. Details nannte er keine - auch nicht, ob und wie tief die Zone in die Ukraine hineinreichen soll.

Kursk war monatelang von ukrainischen Einheiten kontrolliert worden.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.