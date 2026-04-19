Russischer Angriffskrieg

Ein beschädigtes Haus in Tschernihiw (Archivbild) (dpa / Ukrainian Emergency Service )

In der Region Tschernihiw nördlich von Kiew sei ein 16-Jähriger getötet worden, teilte der Gouverneur im Onlinedienst Telegram mit. Es sprach von mindestens vier Verletzten. Mehrere Wohngebäude seien beschädigt worden, einige brannten völlig aus.

Das ukrainische Militär wiederum griff die russische Hafenstadt Taganrog am Asowschen Meer mit Raketen an. Dabei soll eine Rüstungsfabrik zerstört worden sein, in der auch Drohnen produziert werden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj kritisierte die Entscheidung der USA, die Lockerung von Sanktionen für russisches Erdöl bis Mai zu verlängern. Jeder Dollar, der für russisches Öl gezahlt werde, sei Geld für den Krieg gegen die Ukraine, so Selenskyj.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.