Nach einem Treffen der Staatschefs Aliyev und Selenskyj in Baku wurde mitgeteilt, der Schwerpunkt liege auf dem Verteidigungs- und Industriekomplex. Details nannten sie nicht. Selenskyj dankte Aserbaidschan für Hilfen bei der Energieversorgung im vergangenen Winter. Aserbaidschan ist ein wichtiger Erdöllieferant.
Selenskyj hatte zuletzt militärische Kooperationen mit Staaten am Persischen Golf vereinbart. Die Ukraine verfügt wegen ihres Verteidigungskampfes gegen Russland unter anderem über viel Erfahrung bei der Abwehr von Drohnen.
Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.