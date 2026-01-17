Russischer Angriffskrieg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / Sipa USA | Kostas Pikoulas)

Selenskyi forderte außerdem die Einfuhr zusätzlicher Energieausrüstung. Russlands Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur hatten in den vergangenen Tagen noch einmal stark zugenommen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew war nach einem Luftangriff für 6.000 Häuser die Fernwärme ausgefallen. Bürgermeister Klitschko zufolge gehen die Reparaturen inzwischen voran. Trotzdem seien noch etwa 50 Wohnblocks ohne Heizung. In Kiew sinken die Temperaturen auf bis zu minus 16 Grad in der Nacht.

Eine Delegation der Ukraine traf derweil für weitere Unterredungen mit US-Vertretern in Miami im Bundesstaat Florida ein. In den Gesprächen mit den amerikanischen Diplomaten Witkoff und Kushner soll es um Details eines Friedensabkommens gehen.

