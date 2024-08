Ukrainischer Vorstoß in Region Kursk: Bereits am Samstag wurde die Zerstörung einer strategisch wichtigen Brücke gemeldet. (dpa / AP / Ukrainian Defence Ministry Press Office)

Ein Kommandeur teilte im Online-Dienst Telegram mit, die Luftwaffe beraube den Feind weiter seiner logistischen Fähigkeiten. Bereits gestern hatte das ukrainische Militär erklärt, eine strategisch wichtige Brücke in der Region zerstört zu haben.

In der südrussischen Region Rostow soll nach einem ukrainischen Angriff ein Treibstoff-Depot in Brand geraten sein. Teile einer abgeschossenen Drohne seien in das Lager gestürzt, teilte Gouverneur Golubew mit.

Die Ukraine meldete russische Angriffe auf die Hauptstadt Kiew. Die Luftverteidigung habe diese jedoch erfolgreich abgewehrt, teilte das Militär mit. Zudem habe Russland die Regionen Sumy und Poltawa attackiert.

