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Nach Angaben der ukrainischen Marine wurde ein unter der Flagge von Guinea-Bissau fahrender Getreidefrachter mit russischen Marschflugkörpern beschossen, als er in umkämpftem Gebiet unterwegs war. Dabei seien mindestens fünf Besatzungsmitglieder getötet worden. Zudem liefe noch die Suche nach weiteren Personen. Acht Crew-Mitglieder seien in Odessa in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die ukrainischen Seestreitkräfte mit. Bei der Besatzung des Frachters handele es sich unter anderem um Syrer und Inder. Die Marine spricht von einem russischen Terrorakt gegen die zivile Schifffahrt und einem Verstoß gegen internationales Recht.

In der Schwarzmeer-Region gibt es schwere Gefechte zwischen den beiden Kriegsparteien. Russland greift den Hafen in der Region Odessa fast täglich an. Die russische Seite wirft der Ukraine vor, sich durch zivile Schiffe Rüstungsgüter liefern zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.