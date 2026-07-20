Schwarzes Meer

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Dabei seien ein Mensch getötet sowie zehn ⁠verletzt ⁠worden, hieß es. Zudem seien ⁠Gebäude in Brand gesetzt worden. Präsident Selenskyj erklärte, man habe Logistikeinrichtungen und ein Öldepot angegriffen. Die Drohnenstreitkräfte des Landes teilten zudem mit, man habe in der Nacht sieben russische Schiffe im Schwarzen sowie im Asowschen Meer getroffen.

Die Ukraine wirft Russland einen Angriff auf ein ausländisches Frachtschiff im Schwarzen Meer vor Odessa vor. Nach Angaben der ukrainischen Marine wurde ein unter der Flagge von Guinea-Bissau fahrender Getreidefrachter mit russischen Marschflugkörpern angegriffen. Dabei seien zehn Besatzungsmitglieder getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.