"Aufruf ignoriert"

Russland ignoriert die von Kiew ausgerufene Waffenruhe und setzt die Angriffe auf die Ukraine fort. Das Bild zeigt ein zerstörtes Gebäude und ausgebrannte Fahrzeuge nach einem russischen Luftangriff auf die Stadt Saporischja gestern. (AFP / DARYA NAZAROVA)

Die Angriffe hätten unter anderem den Städten Charkiw und Saporischschja gegolten, so Sybiha. Damit habe Moskau einen weiteren Aufruf zu einem Ende der Feindseligkeiten ignoriert.

Die einseitige Waffenruhe war um Mitternacht Ortszeit in Kraft getreten. Von russischer Seite ist lediglich für Freitag und Samstag eine Waffenruhe angeordnet, wenn dort an den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert wird.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.