Schwergewichtsboxen

Der ukrainische Box-Profi Alexander Usyk hat sich gegen den Briten Tyson Fury durchgesetzt. (AP / Frank Augstein)

Der Ukrainer besiegte den Briten im Rückkampf in Riad über zwölf Runden einstimmig nach Punkten. Damit verteidigte der 37-Jährige die WM-Gürtel der Verbände WBA, WBO und WBC erfolgreich.

Der ukrainische Präsident Selenskyj gratulierte Usyk. Er schrieb bei Telegram: "Sieg! So wichtig und so nötig für uns alle jetzt." Mit der Verteidigung des WM-Gürtels habe Usyk demonstriert, dass die Ukrainer nicht aufgäben, was ihnen gehöre. Auch der Kiewer Bürgermeister, Klitschko, gratulierte zu einem "würdigen und glänzenden Sieg". Klitschko war selbst früher Schwergewichts-Champion.

Im vergangenen Mai hatte Usyk die Titel aller vier großen Verbände vereint und sich zum unumstrittenen Weltmeister gekürt. Diesen Status verlor er allerdings wieder, da er den IBF-Gürtel nicht gegen einen Pflichtherausforderer verteidigen wollte und niederlegte.

