Wie ein polnischer privater Radiosender berichtet, wurde der Mann in Polen gefasst. Im August war bereits ein Ukrainer auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Italien festgenommen worden. Er wird verdächtigt, die Anschläge auf die Ostsee-Pipelines im Jahr 2022 koordiniert zu haben. Mitte September ordnete ein italienisches Gericht seine Auslieferung nach Deutschland an. Durch Nord Stream wurde russisches Gas direkt nach Deutschland gepumpt.

