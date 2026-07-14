Ukrainische Sicherheitskräfte beobachten Aktivisten, die Gräben nahe des Asowschen Meers graben (Archivbild). (AFP / Sega VOLSKII )

In der Teilrepublik Baschkortostan in der Nähe des Uralgebirges sowie in der südrussischen Region Krasnodar brachen offenbar Feuer aus. Wegen der verstärkten Angriffe fiel die Ölverarbeitung in Russland inzwischen auf den tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Ukrainischen Angaben zufolge griffen die Streitkräfte in der Nacht ⁠zudem erneut ⁠russische Schiffe im Asowschen Meer an. In den von Russland kontrollierten Teilen der Region Donezk wurden mehrere Menschen bei ukrainischen Drohnenangriffen getötet.

Russland attackierte seinerseits die ukrainische Hauptstadt Kiew. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurden abermals ballistische Raketen eingesetzt. Auch andere Städte der Ukraine wurden laut Behörden unter Beschuss genommen. Es gab zahlreiche Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.