Abwehrkampf gegen die Invasoren

Bei dem Angriff wurden Marschflugkörper des Typs "Storm Shadow" eingesetzt (Archivbild) (picture alliance / NurPhoto / Nicolas Economou)

Dabei seien westliche Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow eingesetzt worden, die mehrere Explosionen ausgelöst hätten, teilte der Generalstab auf der Online-Plattform Telegram mit. Die Raffinerie sei einer der größten Lieferanten von Ölprodukten in Südrussland und an der Versorgung der russischen Truppen beteiligt. Zuvor hatte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU mitgeteilt, dass man hinter der Grenze Ziele mit Langstreckendrohnen attackiert habe. Getroffen wurden demnach Öltanks im Hafen von Temrjuk und eine Gasverarbeitungsanlage in der Region Orenburg.

Derweil meldete das russische Verteidigungsministerium, die Flugabwehr habe in der vergangenen Nacht über 140 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.