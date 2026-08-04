Ukrainischer Drohnenangriff auf ein Logistikzentrum von Wildberries in der russischen Region Rjasan. (Aufnahmedatum 29.07.26) (picture alliance/Anadolu/Ukraine Online Telegram Channel)

Unter anderem sei ein Lagerhaus getroffen worden und in Brand geraten, teilte der Gouverneur der Region mit. Russischen Telegram-Kanälen zufolge handelt es sich um ein Logistikzentrum des Online-Händlers Wildberries in der Stadt Tschechow nahe Moskau. Angriffe auf Lagerhallen des Unternehmens wurden auch in der Region Twer und in der Nähe von St. Petersburg gemeldet.

Die Ukraine hatte den russischen Marktführer in den vergangenen Wochen wiederholt ins Visier genommen. Sie argumentiert, über den Online-Handel werde auch das russische Militär beliefert.

Die russische Armee griff ihrerseits wieder die Ukraine aus der Luft an. Nach Angaben der örtlichen Behörden gab es in der östlichen Region Sumy drei Tote sowie je ein weiteres Todesopfer in der südlichen Hafenstadt Mykolajiw und in Charkiw nahe der russischen Grenze.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.