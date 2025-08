Die ukrainische Armee greift mit Drohnen auch Ziele in Russland an (Symbolbild). (AFP / Roman Pilipey)

Mehr als 100 Einsatzkräfte versuchten das in Brand geratene Tanklager in der Nähe eines Flughafens zu löschen, erklärte der Gouverneur der Region Krasnodar. Der Flugverkehr in der bei Touristen beliebten Stadt sei zeitweilig eingestellt worden. Zuvor hatte die ukrainische Armee bereits Angriffe auf andere Öl-Depots, eine Fabrik für Elektronik und einen Militärflugplatz im russischen Hinterland gemeldet. Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze.

Erneute russische Angriffe auf Ukraine

Unterdessen griff die russische Armee erneut Ziele in der Ukraine an. Dort berichteten die Behörden über zahlreiche Drohnenattacken. In der Großstadt Mykolajiw im Süden seien mindestens sieben Menschen verletzt und Gebäude beschädigt worden. In den Frontgebieten Saporischschja und Cherson wurden den Angaben zufolge mindestens drei Zivilisten getötet. Auch aus der Hauptstadt Kiew wurden neue Luftangriffe gemeldet. Bislang liegen keine Berichte über Schäden oder Opfer vor.

