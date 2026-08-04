Unter anderem sei ein Lagerhaus getroffen worden und in Brand geraten, teilte der Gouverneur der Region mit. Russischen Telegram-Kanälen zufolge handelt es sich um ein Logistikzentrum des Online-Händlers Wildberries in der Stadt Tschechow nahe Moskau. Die Ukraine hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Lagerhäuser des russischen Marktführers angegriffen. Sie argumentiert, über den Online-Handel werde auch das russische Militär beliefert.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.