Ukraine-Krieg
Ukrainische Armee greift offenbar erneut Lagerhaus von Online-Händler in der Nähe von Moskau an - russische Behörden melden fünf Tote

Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf die Region Moskau sind russischen Angaben zufolge mindestens fünf Menschen getötet worden.

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    Unter anderem sei ein Lagerhaus getroffen worden und in Brand geraten, teilte der Gouverneur der Region mit. Russischen Telegram-Kanälen zufolge handelt es sich um ein Logistikzentrum des Online-Händlers Wildberries in der Stadt Tschechow nahe Moskau. Die Ukraine hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Lagerhäuser des russischen Marktführers angegriffen. Sie argumentiert, über den Online-Handel werde auch das russische Militär beliefert.
    Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.