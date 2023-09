Dorf nahe Bachmut

Zerstörte Gebäude (hier in Bachmut) (IMAGO/ITAR-TASS/Dmitry Yagodkin)

Die russischen Truppen seien aus Klischtschijiwka vertrieben worden, teilte der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Syrskyj, in Onlinenetzwerken mit. Das nur wenige Kilometer südlich von Bachmut gelegene Dorf war im Januar von russischen Truppen eingenommen worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte den beteiligten Einheiten für die Rückeroberung in seiner täglichen Videobotschaft. Erst am Freitag hatte die Ukraine die Einnahme des nahe gelegenen Ortes Andrijiwka verkündet, was von Russland bislang bestritten wird. Mit den Befreiungen hätte sich die strategische Lage der ukrainischen Verteidiger verbessert. Sie könnten nun die russischen Besatzungstruppen in Bachmut von Norden und Süden angreifen.

Die Stadt war im Mai nach einer monatelangen, verlustreichen Schlacht im Mai von russischen Streitkräften eingenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.