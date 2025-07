Getötet: Der Vizechef der russischen Flotte, Gudkow (Archivbild aus dem Jahr 2021) (imago images / ITAR-TASS / Yuri Smityuk via www.imago-images.de)

Gudkow wurde demnach bei einem Raketenangriff auf einen Kommandoposten in der Region Kursk nahe der Grenze zur Ukraine getötet. Laut Medienberichten kamen dabei mehr als zehn weitere Soldaten ums Leben, darunter hochrangige Offiziere.

Gudkow war erst im März von Kremlchef Putin zum stellvertretenden Oberbefehlshaber der Marine ernannt worden. Sein Aufgabengebiet war die Koordinierung von Marineinfanterie und der Raketen- und Artillerieeinheiten von Küstenbatterien.

Wieder Tote nach russischem Angriff

Die russischen Streitkräfte töteten ihrerseits bei einem Angriff auf ein Rekrutierungszentrum in Poltawa in der Zentralukraine sind mehrere Menschen; zudem gab es Verletzte. Unter den Opfern seien auch Zivilisten, hieß es in einer Mitteilung der Heerestruppen.

Bei weiterem Beschuss von Zielen in der Hafenstadt Odessa wurden dem Zivilschutz zufolge sechs Menschen verletzt. Die ukrainische Luftwaffe machte nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht 40 von 52 von Russland abgefeuerte Drohnen und Drohnen-Attrappen unschädlich.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.