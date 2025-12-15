Die russische Hafenstadt Noworossijsk (Archivbild) (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Dmitry Feoktistov)

Wie der ukrainische Geheimdienst SBU bekanntgab, wurde unter anderem ein russisches U-Boot im Hafen der Stadt Noworossijisk von einer Drohne getroffen und schwer beschädigt. Russland wies diese Darstellung inzwischen zurück. Der ukrainische Versuch, einen russischen Marinestützpunkt mit Unterwasserdrohnen anzugreifen, sei gescheitert, melden russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den Sprecher der Schwarzmeerflotte, Ruljow. Kein einziges Schiff oder U-Boot sei beschädigt worden, es habe auch keine Verletzten gegeben.

Außerdem attackierte die ukrainische Armee nach Angaben aus Sicherheitskreisen erneut eine russische Ölförderplattform im Kaspischen Meer. Auch eine Erdgas-Anlage nahe der südrussischen Stadt Astrachan und eine Fabrik zur Herstellung von Raketentreibstoff in der Region Rostow wurden demnach angegriffen. Die Ukraine attackiert immer wieder Einrichtungen des russischen Energieressorts, um den Nachschub an Treibstoff für die russischen Einheiten an der Front zu beeinträchtigen.

