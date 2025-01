Angriffskrieg

Brennende Autos nach nach einem russischen Luftangriff in Saporischschja. Das Bild wurde von der regionalen Militärverwaltung der Stadt veröffentlicht. (AP / Zaporizhzhia regional military administration)

30 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte Regionalgouverneur Federow auf Telegram mit. Russland habe Gleitbomben eingesetzt. Zwei Wohnhäuser seien getroffen worden.

Die Frontlinie zwischen russischen und ukrainischen Truppen verläuft etwa 30 Kilometer südlich von Saporischschja. In der Nähe der Großstadt liegt auch das Atomkraftwerk Saporischschja, das seit März 2022 von der russischen Armee besetzt wird. Im Herbst hatten die russischen Besatzer den Betrieb an dem größten Atomkraftwerk Europas eingestellt.

Ukrainischer Angriff auf russisches Öldepot

Die ukrainische Armee griff unterdessen erneut ein Öldepot in Russland mit Drohnen an. Die Anlage in der russischen Region Saratow habe der Versorgung der russischen Armee mit Treibstoff gedient, teilte ein Militärsprecher mit.

Die Regionalregierung in Saratow bestätigte einen Brand in einer Industrieanlage. Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch dessen Erdölindustrie.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.