Wie der ukrainische Verwaltungschef der umkämpften Region Donezk mitteilte, trafen russische Geschosse zwei Häuser in der Stadt Tschassiw Jar. Fünf Menschen seien tödlich getroffen worden. Die ukrainischen Behörden hatten angesichts des Vorrückens russischer Truppen in der Region Donezk zuletzt die Evakuierung Dutzender Ortschaften angeordnet. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor einen weiteren Vormarsch in der Region Donezk gemeldet.

Auch aus dem Gebiet Charkiw meldeten die Behörden neuen russischen Beschuss. Im Dorf Tscherkaska Losowa starben nach Angaben des zuständigen Militärgouverneurs mindestens zwei Zivilisten. Zudem habe es acht Verletzte gegeben. Gestern waren bei einem Bombenangriff in der Stadt Charkiw ein Wohnhaus und ein Spielplatz getroffen worden. Sieben Menschen wurden getötet.

