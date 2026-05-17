Ein zerstörtes Gebäude nach einem mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriff in Pogorelki, in der Region Moskau (IMAGO / ITAR-TASS / Sergei Shakhidzhanyan)

Den russischen Behörden zufolge handelt es sich dabei um drei Tote in der Region Moskau und um eine weitere Person in der Region Belgorod. Die Luftabwehr habe seit Mitternacht 81 Drohnen zerstört, die auf Moskau zugesteuert seien, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, man habe insgesamt mehr als 500 ukrainische Drohnen abgefangen.

Zuletzt hatte Russland einen der schwersten Luftangriffe auf die Ukraine durchgeführt. Allein in Kiew wurden 24 Menschen getötet. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte daraufhin Vergeltung an.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.