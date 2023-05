Fehlalarm in Kiew

Türkische Bayraktar-Drohnen werden von der Ukraine eingesetzt. (imago images/Ukrinform)

Soldaten hatten offenbar die Kontrolle über die Drohne verloren, teilte die Luftwaffe am Abend mit. Um mögliche zu vermeiden, sei beschlossen worden, die Drohne vom türkischen Typ Bayraktar abzuschießen. Solche Fälle kämen, hieß es in der auf Telegram verbreiteten Erklärung.

In Kiew und Umgebung war wegen der Drohne am Abend Luftalarm ausgelöst worden. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigten, wie die Drohne über dem Zentrum von Kiew abgeschossen wurde. Der Luftalarm wurde nach kurzer Zeit aufgehoben. Zunächst war vermutet worden, dass es sich um einen erneuten russischen Angriff gehandelt habe.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.