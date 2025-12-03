Russischer Angriffskrieg

Russland spricht von mehr als 100 abgewehrten ukrainische Drohnen. (Evgeniy Maloletka/AP/dpa)

Eine der beiden Anlagen in der Region um die südrussische Stadt Tambow geriet nach Angaben des örtlichen Gouverneurs in Brand. Das Feuer sei aber rasch gelöscht worden, hieß es. Über das Ausmaß der Schäden wurde nichts mitgeteilt.

In der benachbarten Region Woronesch wurde nach Angaben der örtlichen Verwaltung ein Öldepot von einer abgeschossenen Drohne getroffen und leicht beschädigt.

Insgesamt wehrte die russische Luftabwehr in der Nacht in zahlreichen Regionen mehr als 100 ukrainische Drohnen ab, wie die Regierung in Moskau mitteilte. Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze und dabei vor allem Energie-Infrastruktur.

